Аналитик предположил, планирует ли Россия новые провокации в рамках учений "Запад-2025"
В Беларуси продолжаются совместные с Россией военные учения "Запад-2025". И буквально недавно диктатор Путин пошел на беспрецедентную атаку против Польши.
Об этом 24 Каналу рассказал аналитик, эксперт по вопросам безопасности Марк Тот, отметив, что военные учения "Запад-2025" могут стать источником новых инцидентов. Тут важно увидеть, как именно в дальнейшем будут реагировать страны НАТО на агрессивные действия со стороны России.
К теме Казус белли или маскировка большего удара: несколько сценариев финала учений "Запад-2025"
Чего ожидать от России и Беларуси?
Как отметил Тот, на самом деле время все покажет. Сверхважно, чтобы страны НАТО отныне начали значительно жестче реагировать на действия России.
В случае с беспилотниками следовало бы сбивать их над территорией Украины. И не стоит сомневаться, продолжит ли Россия атаки дронами по той же Польше.
Действия России будут продолжаться, пока Запад не начнет сбивать дроны еще до входа в воздушное пространство НАТО. Перехват над Украиной даст преимущество и самой Украине,
– сказал Тот.
Впрочем, есть вопрос, будут ли Россия и Беларусь осуществлять агрессивные действия против стран НАТО во время учений "Запад-2025". В этот момент они являются несколько уязвимыми.
Будут ли такие провокации во время учений – трудно сказать. В этот момент они более уязвимы. Россия и Беларусь могут не захотеть провоцировать НАТО, чтобы не вызвать ответные действия. Это может быть слишком затратно для них,
– считает Тот.
Учения "Запад-2025": кратко
- С 12 по 16 сентября на территории Беларуси проходят военные учения "Запад-2025". По разным данным, там привлекли примерно 18 тысяч военных.
- Издание Bild сообщало, что Россия и Беларусь собираются теоретически отработать применение ядерного оружия. Известно, что Польша уже закрыла часть воздушного пространства возле Беларуси и Украины.
- Ранее в ночь на 10 сентября Россия запустила по меньшей мере 19 беспилотников по Польше. Это была целенаправленная атака.