Израиль уничтожил "Палестинскую башню" в Секторе Газа: момент удара попал в прямой эфир

Война Израиля против Палестины продолжается. Армия обороны Израиля наносит удары по Сектору Газа, в том числе днем 7 октября попали в "Палестинскую башню".

Ранее Израиль уже заявлял об успешных атаках по ХАМАС. Сообщалось о 21 ударе истребителями по Палестине, в частности по Сектору Газа, но без детализации, какие "важные цели" поразили.

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Попадание в прямом эфире

Были поражены две башни в секторе Газа – здание на 14 этажей и "Палестинская башня" (Palestine Tower). Считается, что там заседал штаб ХАМАС, и Израиль разрушил обе башни. Боевики уже пообещали отомстить, нанеся удары по центру Израиля.

Журналистка Al Jazeera рассказывала о текущей ситуации в регионе на фоне этого сооружения, когда в башню попали.

Ракета прилетела в "Палестинскую башню" во время прямого эфира: смотрите видео

Попадание сняли и местные жители. Слышны сильные взрывы и виден пожар.

Момент попадания в "Палестинскую башню" в Секторе Газа: смотрите видео

На другое видео попал момент разрушения здания. Видно, что оно просто складывается пополам после взрывов, а затем небо затягивает столб дыма после пожара.

Как рушилась "Палестинская башня" в Секторе Газа: смотрите видео

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