Ізраїль знищив "Палестинську вежу" в Секторі Гази: влучання потрапило в прямий ефір

Війна Ізраїлю проти Палестини триває. Армія оборони Ізраїлю завдає ударів по Сектору Гази, зокрема удень 7 жовтня влучили у "Палестинську вежу".

Раніше Ізраїль уже заявляв про успішні атаки по ХАМАС. Повідомлялося про 21 удар винищувачами по Палестині, зокрема по Сектору Гази, але без деталізації, які "важливі цілі" уразили.

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Влучання в прямому ефірі

Були уражені дві вежі у в Секторі Гази – будівля на 14 поверхів і "Палестинська вежа" (Palestine Tower). Вважається, що там засідав штаб ХАМАС, тож Ізраїль зруйнував обидві вежі. Бойовики уже пообіцяли помститися, завдавши ударів по центру Ізраїлю.

Журналістка Al Jazeera розповідала про поточну ситуацію в регіоні на тлі цієї споруди, коли у вежу поцілили.

Ракета прилетіла в "Палестинську вежу" під час прямого ефіру: дивіться відео

Влучання зняли і звіддаля місцеві мешканці. Чути сильні вибухи і видно пожежу.

Момент влучання в "Палестинську вежу" в Секторі Гази: дивіться відео

На інше відео потрапив момент руйнування будівлі. Видно, що вона просто складається навпіл після вибухів, а потім небо затягує стовп диму після пожежі.

Як руйнувалася "Палестинська вежа" в Секторі Гази: дивіться відео

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