Российские оккупанты не оставляют попыток захватить все больше украинских территорий и чуть ли не ежедневно наносят по нашей стране удары. Начались 1299-е сутки широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины.

В то же время украинские защитники дают достойный отпор врагу. О последствиях российских атак, ситуацию на фронте и международной арене, главные новости 14 сентября рассказывает 24 Канал.

Что произошло в Украине и мире 14 сентября?