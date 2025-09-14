Атака дронів на російський НПЗ, вибухи на Київщині: хронологія 1299 дня війни
Російські окупанти не полишають спроб захопити дедалі більше українських територій та чи не щодня завдають по нашій країні ударів. Розпочалася 1299-та доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України.
Водночас українські захисники дають гідну відсіч ворогу. Про наслідки російських атак, ситуацію на фронті та міжнародній арені, головні новини 14 вересня розповідає 24 Канал.
Що відбулося в Україні та світі 14 вересня?
У Київській ОВА розповіли про постраждалих
Очільник Київської ОВА розповів про постраждалих унаслідок вибуху на Київщині.
Трьом жінкам надана медична допомога – гостра реакція на стрес. Бригада екстреної медичної допомоги супроводжує пасажирів у потязі до столиці,
– написав Микола Калашник.
Дрони атакували НПЗ у Ленінградській області
Уночі, за даними OSINT-фахівців, удару БпЛА зазнав один із важливих НПЗ у Росії – Кіриський зі структури "Сургутнафтогазу".
Жителі міста Кіріши у Ленінградській області Росії та околиць повідомляли про гучні вибухи та спалахи вогню орієнтовно о 02:30 за місцевим часом.
На Київщині пролунали вибухи, пошкоджено інфраструктуру Укрзалізниці
Жителі Київської області повідомили про вибухи близько 23:30 13 вересня, а невдовзі вони прогриміли знову. Пізніше ЗМІ повідомили про те, що під час перевезення залізницею в районі села Калинівка здетонували боєприпаси.
Унаслідок вибухів пошкоджено інфраструктуру Укрзалізниці, що призвело до змін у маршрутах потягів:
- Відомо, що поїзди козятинського та бердичівського напрямків поїдуть через Коростень, а фастівського – в об'їзд через Миронівку та Трипілля-Дніпровське.
- При цьому поїзд №23 Київ – Хелм їде через Коростень із затримкою. А пасажирів із Бердичева забере поїзд №31 з подальшою пересадкою.
- Інакше поїдуть й поїзд №139 Київ – Кам'янець-Подільський, поїзд №141/143 Суми, Чернігів – Рахів, та поїзд №21/103 Краматорськ, Харків – Львів.
- Приміські поїзди, що мають дотичність до руху через Боярку, з зупинками Караваєві Дачі, Київ-Волинський, Вишневе, Тарасівка, Боярка також курсуватимуть зі зміненим графіком.