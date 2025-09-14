Водночас українські захисники дають гідну відсіч ворогу. Про наслідки російських атак, ситуацію на фронті та міжнародній арені, головні новини 14 вересня розповідає 24 Канал.
Що відбулося в Україні та світі 14 вересня?
У Київській ОВА розповіли про постраждалих
Очільник Київської ОВА розповів про постраждалих унаслідок вибуху на Київщині.
Трьом жінкам надана медична допомога – гостра реакція на стрес. Бригада екстреної медичної допомоги супроводжує пасажирів у потязі до столиці,
– написав Микола Калашник.
Дрони атакували НПЗ у Ленінградській області
Уночі, за даними OSINT-фахівців, удару БпЛА зазнав один із важливих НПЗ у Росії – Кіриський зі структури "Сургутнафтогазу".
Жителі міста Кіріши у Ленінградській області Росії та околиць повідомляли про гучні вибухи та спалахи вогню орієнтовно о 02:30 за місцевим часом.
На Київщині пролунали вибухи, пошкоджено інфраструктуру Укрзалізниці
Жителі Київської області повідомили про вибухи близько 23:30 13 вересня, а невдовзі вони прогриміли знову. Пізніше ЗМІ повідомили про те, що під час перевезення залізницею в районі села Калинівка здетонували боєприпаси.
Унаслідок вибухів пошкоджено інфраструктуру Укрзалізниці, що призвело до змін у маршрутах потягів:
- Відомо, що поїзди козятинського та бердичівського напрямків поїдуть через Коростень, а фастівського – в об'їзд через Миронівку та Трипілля-Дніпровське.
- При цьому поїзд №23 Київ – Хелм їде через Коростень із затримкою. А пасажирів із Бердичева забере поїзд №31 з подальшою пересадкою.
- Інакше поїдуть й поїзд №139 Київ – Кам'янець-Подільський, поїзд №141/143 Суми, Чернігів – Рахів, та поїзд №21/103 Краматорськ, Харків – Львів.
- Приміські поїзди, що мають дотичність до руху через Боярку, з зупинками Караваєві Дачі, Київ-Волинський, Вишневе, Тарасівка, Боярка також курсуватимуть зі зміненим графіком.