Водночас українські захисники дають гідну відсіч ворогу. Про наслідки російських атак, ситуацію на фронті та міжнародній арені, головні новини 14 вересня розповідає 24 Канал.

Що відбулося в Україні та світі 14 вересня?

05:49, 14 вересня

У Київській ОВА розповіли про постраждалих

Очільник Київської ОВА розповів про постраждалих унаслідок вибуху на Київщині.

Трьом жінкам надана медична допомога – гостра реакція на стрес. Бригада екстреної медичної допомоги супроводжує пасажирів у потязі до столиці,
– написав Микола Калашник.

05:09, 14 вересня

Дрони атакували НПЗ у Ленінградській області

Уночі, за даними OSINT-фахівців, удару БпЛА зазнав один із важливих НПЗ у Росії – Кіриський зі структури "Сургутнафтогазу".

Жителі міста Кіріши у Ленінградській області Росії та околиць повідомляли про гучні вибухи та спалахи вогню орієнтовно о 02:30 за місцевим часом.

04:24, 14 вересня

На Київщині пролунали вибухи, пошкоджено інфраструктуру Укрзалізниці

Жителі Київської області повідомили про вибухи близько 23:30 13 вересня, а невдовзі вони прогриміли знову. Пізніше ЗМІ повідомили про те, що під час перевезення залізницею в районі села Калинівка здетонували боєприпаси.

Унаслідок вибухів пошкоджено інфраструктуру Укрзалізниці, що призвело до змін у маршрутах потягів:

  • Відомо, що поїзди козятинського та бердичівського напрямків поїдуть через Коростень, а фастівського – в об'їзд через Миронівку та Трипілля-Дніпровське.
  • При цьому поїзд №23 Київ – Хелм їде через Коростень із затримкою. А пасажирів із Бердичева забере поїзд №31 з подальшою пересадкою.
  • Інакше поїдуть й поїзд №139 Київ – Кам'янець-Подільський, поїзд №141/143 Суми, Чернігів – Рахів, та поїзд №21/103 Краматорськ, Харків – Львів.
  • Приміські поїзди, що мають дотичність до руху через Боярку, з зупинками Караваєві Дачі, Київ-Волинський, Вишневе, Тарасівка, Боярка також курсуватимуть зі зміненим графіком.