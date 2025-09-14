04:24, 14 вересня

Жителі Київської області повідомили про вибухи близько 23:30 13 вересня, а невдовзі вони прогриміли знову. Пізніше ЗМІ повідомили про те, що під час перевезення залізницею в районі села Калинівка здетонували боєприпаси.

Унаслідок вибухів пошкоджено інфраструктуру Укрзалізниці, що призвело до змін у маршрутах потягів: