В то же время украинские защитники дают достойный отпор врагу. О последствиях российских атак, ситуацию на фронте и международной арене, главные новости 14 сентября рассказывает 24 Канал.

Смотрите также "Украина исчезает без вести": Кремль задумал новую циничную спецоперацию – расследование

Что произошло в Украине и мире 14 сентября?

05:49, 14 сентября

В Киевской ОГА рассказали о пострадавших

Глава Киевской ОГА рассказал о пострадавших в результате взрыва на Киевщине.

Трем женщинам оказана медицинская помощь – острая реакция на стресс. Бригада экстренной медицинской помощи сопровождает пассажиров в поезде в столицу,
– написал Николай Калашник.

05:09, 14 сентября

Дроны атаковали НПЗ в Ленинградской области

Ночью, по данным OSINT-специалистов, удару БпЛА подвергся один из важных НПЗ в России – Киришский из структуры "Сургутнефтегаза".

Жители города Кириши в Ленинградской области России и окрестностей сообщали о громких взрывах и вспышках огня ориентировочно в 02:30 по местному времени.

04:24, 14 сентября

На Киевщине прогремели взрывы, повреждена инфраструктура Укрзализныци

Жители Киевской области сообщили о взрывах около 23:30 13 сентября, а вскоре они прогремели снова. Позже СМИ сообщили о том, что при перевозке по железной дороге в районе села Калиновка сдетонировали боеприпасы.

В результате взрывов повреждена инфраструктура Укрзализныци, что привело к изменениям в маршрутах поездов:

  • Известно, что поезда козятинского и бердичевского направлений поедут через Коростень, а фастовского – в объезд через Мироновку и Триполье-Днепровское.
  • При этом поезд №23 Киев – Хелм едет через Коростень с задержкой. А пассажиров из Бердичева заберет поезд №31 с последующей пересадкой.
  • Иначе поедут и поезд №139 Киев – Каменец-Подольский, поезд №141/143 Сумы, Чернигов – Рахов, и поезд №21/103 Краматорск, Харьков – Львов.
  • Пригородные поезда, имеющие отношение к движению через Боярку, с остановками Караваевы Дачи, Киев-Волынский, Вишневое, Тарасовка, Боярка также будут курсировать с измененным графиком.