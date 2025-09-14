В то же время украинские защитники дают достойный отпор врагу. О последствиях российских атак, ситуацию на фронте и международной арене, главные новости 14 сентября рассказывает 24 Канал.
Смотрите также "Украина исчезает без вести": Кремль задумал новую циничную спецоперацию – расследование
Что произошло в Украине и мире 14 сентября?
Глава Киевской ОГА рассказал о пострадавших в результате взрыва на Киевщине. Трем женщинам оказана медицинская помощь – острая реакция на стресс. Бригада экстренной медицинской помощи сопровождает пассажиров в поезде в столицу, Ночью, по данным OSINT-специалистов, удару БпЛА подвергся один из важных НПЗ в России – Киришский из структуры "Сургутнефтегаза". Жители города Кириши в Ленинградской области России и окрестностей сообщали о громких взрывах и вспышках огня ориентировочно в 02:30 по местному времени. Жители Киевской области сообщили о взрывах около 23:30 13 сентября, а вскоре они прогремели снова. Позже СМИ сообщили о том, что при перевозке по железной дороге в районе села Калиновка сдетонировали боеприпасы. В результате взрывов повреждена инфраструктура Укрзализныци, что привело к изменениям в маршрутах поездов:
В Киевской ОГА рассказали о пострадавших
– написал Николай Калашник.
Дроны атаковали НПЗ в Ленинградской области
На Киевщине прогремели взрывы, повреждена инфраструктура Укрзализныци
Глава Киевской ОГА рассказал о пострадавших в результате взрыва на Киевщине.
Трем женщинам оказана медицинская помощь – острая реакция на стресс. Бригада экстренной медицинской помощи сопровождает пассажиров в поезде в столицу,
Ночью, по данным OSINT-специалистов, удару БпЛА подвергся один из важных НПЗ в России – Киришский из структуры "Сургутнефтегаза".
Жители города Кириши в Ленинградской области России и окрестностей сообщали о громких взрывах и вспышках огня ориентировочно в 02:30 по местному времени.
Жители Киевской области сообщили о взрывах около 23:30 13 сентября, а вскоре они прогремели снова. Позже СМИ сообщили о том, что при перевозке по железной дороге в районе села Калиновка сдетонировали боеприпасы.
В результате взрывов повреждена инфраструктура Укрзализныци, что привело к изменениям в маршрутах поездов: