Комбинированный террор Киева, взрывы на российском аэродроме: хронология 1371 дня войны

06:57, 25 ноября

Ростовская область России была под массированной атакой, в результате которой произошло возгорание, похоже, на аэродроме. Россияне утверждают, что попадание произошло в самолет.

Российские власти убеждены, что в Таганроге в результате атаки якобы пострадали люди.