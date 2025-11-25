Укр Рус
25 ноября, 08:26
Комбинированный террор Киева, взрывы на российском аэродроме: хронология 1371 дня войны

Дария Черныш

Россия не останавливает полномасштабную войну против Украины уже 1371 день. Противник 25 ноября нанес массированный удар ракетами и дронами по столице, а в ответ получил атаку по своим стратегическим целям.

О главных событиях в Украине, как меняется ситуация на фронте и значимые заявления мировых лидеров – собирает 24 Канал.

Какие главные события 25 ноября?

 
06:57, 25 ноября

Взрывы в Таганроге

Ростовская область России была под массированной атакой, в результате которой произошло возгорание, похоже, на аэродроме. Россияне утверждают, что попадание произошло в самолет.

Российские власти убеждены, что в Таганроге в результате атаки якобы пострадали люди.

06:46, 25 ноября

Потери России на войне

За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали 1120 российских военных.

Потери России на войне / Инфографика Генштаба ВСУ

03:18, 25 ноября

Взрывы в результате российской атаки прогремели в Киевской и Одесской областях.