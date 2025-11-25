О главных событиях в Украине, как меняется ситуация на фронте и значимые заявления мировых лидеров – собирает 24 Канал.
Какие главные события 25 ноября?
Взрывы в Таганроге
Ростовская область России была под массированной атакой, в результате которой произошло возгорание, похоже, на аэродроме. Россияне утверждают, что попадание произошло в самолет.
Российские власти убеждены, что в Таганроге в результате атаки якобы пострадали люди.
Потери России на войне
За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали 1120 российских военных.
Потери России на войне / Инфографика Генштаба ВСУ
Взрывы в результате российской атаки прогремели в Киевской и Одесской областях.