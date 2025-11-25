06:57, 25 листопада

Ростовська область Росії була під масованою атакою, внаслідок якої сталось займання, схоже, на аеродромі. Росіяни стверджують, що влучання сталось у літак.

Російська влада переконана, що у Таганрозі в результаті атаки нібито постраждали люди.