Про найголовніші події в Україні, як змінюється ситуація на фронті та значущі заяви світових лідерів – збирає 24 Канал.
Які головні події 25 листопада?
Вибухи у Таганрозі
Ростовська область Росії була під масованою атакою, внаслідок якої сталось займання, схоже, на аеродромі. Росіяни стверджують, що влучання сталось у літак.
Російська влада переконана, що у Таганрозі в результаті атаки нібито постраждали люди.
Втрати Росії на війні
Минулої доби Сили оборони України ліквідували 1120 російських військових.
Втрати Росії на війні / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Вибухи внаслідок російської атаки пролунали на Київщині та Одещині.