25 листопада, 08:26
Комбінований терор Києва, вибухи на російському аеродромі: хронологія 1371 дня війни
Росія не зупиняє повномасштабну війну проти України вже 1371 день. Противник 25 листопада завдав масованого удару ракетами та дронами по столиці, а у відповідь отримав атаку по своїх стратегічних цілях.
Про найголовніші події в Україні, як змінюється ситуація на фронті та значущі заяви світових лідерів – збирає 24 Канал.
Які головні події 25 листопада?
06:57, 25 листопада
Вибухи у Таганрозі
Ростовська область Росії була під масованою атакою, внаслідок якої сталось займання, схоже, на аеродромі. Росіяни стверджують, що влучання сталось у літак.
Російська влада переконана, що у Таганрозі в результаті атаки нібито постраждали люди.
06:46, 25 листопада
Втрати Росії на війні
03:18, 25 листопада
Вибухи внаслідок російської атаки пролунали на Київщині та Одещині.