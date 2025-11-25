Укр Рус
24 Канал Новини України Комбінований терор Києва, вибухи на російському аеродромі: хронологія 1371 дня війни
25 листопада, 08:26
3

Комбінований терор Києва, вибухи на російському аеродромі: хронологія 1371 дня війни

Дарія Черниш

Росія не зупиняє повномасштабну війну проти України вже 1371 день. Противник 25 листопада завдав масованого удару ракетами та дронами по столиці, а у відповідь отримав атаку по своїх стратегічних цілях.

Про найголовніші події в Україні, як змінюється ситуація на фронті та значущі заяви світових лідерів – збирає 24 Канал.

Які головні події 25 листопада?

 
06:57, 25 листопада

Вибухи у Таганрозі

Ростовська область Росії була під масованою атакою, внаслідок якої сталось займання, схоже, на аеродромі. Росіяни стверджують, що влучання сталось у літак.

Російська влада переконана, що у Таганрозі в результаті атаки нібито постраждали люди.

06:46, 25 листопада

Втрати Росії на війні

Минулої доби Сили оборони України ліквідували 1120 російських військових.

Втрати Росії на війні / Інфографіка Генштабу ЗСУ

03:18, 25 листопада

Вибухи внаслідок російської атаки пролунали на Київщині та Одещині.