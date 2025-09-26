Россияне продвинулись возле еще нескольких населенных пунктов в трех областях, – DeepState
- Российские войска продвинулись вблизи Новоивановки и Ольговского в Запорожской области.
- Захватчики также имели продвижение в Березовом в Днепропетровской области и Шандриголовом в Донецкой области.
Война России против Украины продолжается. Оккупанты пытаются захватить как можно больше украинских земель.
К сожалению, российские военные имеют продвижение сразу в трех областях. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState.
Смотрите также Оккупанты продвинулись на Днепропетровщине и Запорожье: обновление карты DeepState
Где имеют продвижение россияне?
Утром 26 сентября в DeepState обновили карту фронта. По данным аналитиков, оккупанты продвинулись возле Новоивановки и Ольговского в Запорожье.
Россияне продвинулись возле Новоивановки: смотрите на карте
Оккупанты имеют продвижение вблизи Ольговского: ситуация на карте
Кроме этого, захватчики имели продвижение в Березовом в Днепропетровской области и Шандриголовом в Донецкой области.
Российские войска продвинулись в Березовом на Днепропетровщине: смотрите на карте
Захватчики имеют продвижение в Донецкой области: ситуация на карте
Война в Украине: коротко о главных событиях на фронте
На Добропольском направлении освобождены и зачищены от врага примерно 360 квадратных километров. Этот процесс продолжается. Тогда как на Покровском направлении российские войска попали в "мешок" из-за тактических действий украинских сил.
Однако недавно российские захватчики оккупировали Новоивановку в Запорожской области и Новониколаевку. Кроме этого, они продвинулись вблизи населенных пунктов Калиновское и Терновое на Днепропетровщине.
Также геолокационные кадры, опубликованные 25 сентября, свидетельствуют о том, что российские силы недавно продвинулись в Ямполе, который имеет важное значение для украинской обороны на севере Донецкой области. Взятие села открывает россиянам движение к Лиману и Славянску.