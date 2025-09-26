Война России против Украины продолжается. Оккупанты пытаются захватить как можно больше украинских земель.

К сожалению, российские военные имеют продвижение сразу в трех областях. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState.

Где имеют продвижение россияне?

Утром 26 сентября в DeepState обновили карту фронта. По данным аналитиков, оккупанты продвинулись возле Новоивановки и Ольговского в Запорожье.

Россияне продвинулись возле Новоивановки: смотрите на карте

Оккупанты имеют продвижение вблизи Ольговского: ситуация на карте

Кроме этого, захватчики имели продвижение в Березовом в Днепропетровской области и Шандриголовом в Донецкой области.

Российские войска продвинулись в Березовом на Днепропетровщине: смотрите на карте

Захватчики имеют продвижение в Донецкой области: ситуация на карте

