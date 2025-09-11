В Украине начались 1296 сутки полномасштабной войны. Силы обороны продолжают сдерживать вражеский натиск вдоль всей линии фронта, а россияне – обстреливать населенные пункты.

О главных новостях 11 сентября, – ситуации на фронте, в тылу и на международной арене, успехах Сил обороны, последствиях российских атак и новых военных преступлениях оккупантов, – сообщает 24 Канал.

Главные события дня