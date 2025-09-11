О главных новостях 11 сентября, – ситуации на фронте, в тылу и на международной арене, успехах Сил обороны, последствиях российских атак и новых военных преступлениях оккупантов, – сообщает 24 Канал.

Главные события дня

06:23, 11 сентября

Партизаны ударили по заводу ПВО в России

Агенты "Атеш" выключили связь на оборонном заводе в Туле. В результате диверсии удалось уничтожить вышку связи возле АО "Щегловский вал".

Это предприятие российского военно-промышленного комплекса. На нем разрабатывают системы ПВО, скорострельные пушки и стрелковое оружие. В частности, в цехах завода собирают ПТРК "Корнет" и ЗРПК "Панцирь-С".

Партизаны атаковали завод в Туле / Фото "Атеш"

06:05, 11 сентября

Дроны атаковали Сумы

Ночью враг атаковал Сумы, повреждены здания учебного заведения и его транспорт, а в трех жилых многоэтажках – окна.

Последствия ночной атаки 11 сентября в Сумах / Фото Сумской ОГА