О главных новостях 11 сентября, – ситуации на фронте, в тылу и на международной арене, успехах Сил обороны, последствиях российских атак и новых военных преступлениях оккупантов, – сообщает 24 Канал.
Смотрите также Война дронов – это уже не шутки, – интервью офицера 5-й ОШБр о рисках и ситуации на фронте
Главные события дня
Агенты "Атеш" выключили связь на оборонном заводе в Туле. В результате диверсии удалось уничтожить вышку связи возле АО "Щегловский вал". Это предприятие российского военно-промышленного комплекса. На нем разрабатывают системы ПВО, скорострельные пушки и стрелковое оружие. В частности, в цехах завода собирают ПТРК "Корнет" и ЗРПК "Панцирь-С". Партизаны атаковали завод в Туле / Фото "Атеш" Ночью враг атаковал Сумы, повреждены здания учебного заведения и его транспорт, а в трех жилых многоэтажках – окна. Последствия ночной атаки 11 сентября в Сумах / Фото Сумской ОГА
Партизаны ударили по заводу ПВО в России
Дроны атаковали Сумы
Агенты "Атеш" выключили связь на оборонном заводе в Туле. В результате диверсии удалось уничтожить вышку связи возле АО "Щегловский вал".
Это предприятие российского военно-промышленного комплекса. На нем разрабатывают системы ПВО, скорострельные пушки и стрелковое оружие. В частности, в цехах завода собирают ПТРК "Корнет" и ЗРПК "Панцирь-С".
Партизаны атаковали завод в Туле / Фото "Атеш"
Ночью враг атаковал Сумы, повреждены здания учебного заведения и его транспорт, а в трех жилых многоэтажках – окна.
Последствия ночной атаки 11 сентября в Сумах / Фото Сумской ОГА