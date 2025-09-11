Про головні новини 11 вересня, – ситуацію на фронті, у тилу й на міжнародній арені, успіхи Сил оборони, наслідки російських атак і нові воєнні злочини окупантів, – повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Війна дронів – це вже не жарти, – інтерв'ю офіцера 5-ї ОШБр про ризики та ситуацію на фронті

Головні події дня

06:23, 11 вересня

Партизани ударили по заводу ППО в Росії

Агенти "Атеш" вимкнули зв'язок на оборонному заводі в Тулі. Унаслідок диверсії вдалося знищити вишку зв'язку біля АТ "Щегловський вал".

Це підприємство російського військово-промислового комплексу. На ньому розробляють системи ППО, скорострільні гармати та стрілецьку зброю. Зокрема, у цехах заводу збирають ПТРК "Корнет" і ЗРПК "Панцир-С".

Партизани атакували завод у Тулі / Фото "Атеш"

06:05, 11 вересня

Дрони атакували Суми

Уночі ворог атакував Суми, пошкоджено будівлі навчального закладу та його транспорт, а в трьох житлових багатоповерхівках – вікна.

Наслідки нічної атаки 11 вересня в Сумах / Фото Сумської ОВА