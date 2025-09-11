В Україні розпочалася 1296 доба повномасштабної війни. Сили оборони продовжують стримувати ворожий натиск уздовж усієї лінії фронту, а росіяни – обстрілювати населені пункти.

Про головні новини 11 вересня, – ситуацію на фронті, у тилу й на міжнародній арені, успіхи Сил оборони, наслідки російських атак і нові воєнні злочини окупантів, – повідомляє 24 Канал.

Головні події дня