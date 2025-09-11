Окупанти тиснуть на фронті, атака на Суми: хронологія 1296 дня війни
В Україні розпочалася 1296 доба повномасштабної війни. Сили оборони продовжують стримувати ворожий натиск уздовж усієї лінії фронту, а росіяни – обстрілювати населені пункти.
Про головні новини 11 вересня, – ситуацію на фронті, у тилу й на міжнародній арені, успіхи Сил оборони, наслідки російських атак і нові воєнні злочини окупантів, – повідомляє 24 Канал.
Головні події дня
Агенти "Атеш" вимкнули зв'язок на оборонному заводі в Тулі. Унаслідок диверсії вдалося знищити вишку зв'язку біля АТ "Щегловський вал". Це підприємство російського військово-промислового комплексу. На ньому розробляють системи ППО, скорострільні гармати та стрілецьку зброю. Зокрема, у цехах заводу збирають ПТРК "Корнет" і ЗРПК "Панцир-С".
Партизани ударили по заводу ППО в Росії
