Более 4000 обстрелов и 131 боестолкновение на фронте: вечерняя сводка Генштаба за 8 августа
- С начала суток 8 августа на фронте произошло 131 боевое столкновение и 4142 обстрела украинских позиций и населенных пунктов.
- Силы обороны отбили многочисленные атаки на разных направлениях, в частности на Новопавловском, Гуляйпольском и Приднепровском.
Россия продолжает свою захватническую войну против Украины. Однако украинские защитники решительно дают отпор попыткам оккупантов продвинуться вглубь украинской территории.
Всего с начала этих суток на фронте произошло 131 боевое столкновение. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Какая ситуация на фронте?
По данным Генштаба, в течение суток российские захватчики нанесли два ракетных и 54 авиационных удара, применив три ракеты и сбросив при этом 92 управляемые авиабомбы. Кроме этого, привлекли для поражения 1572 дроны-камикадзе и осуществили 4142 обстрелы позиций украинских войск и населенных пунктов.
- На Северо-Слобожанском і Курском направлениях произошло 10 боестолкновений. Россияне нанесли 13 авиационных ударов, в общем сбросили 31 управляемую авиационную бомбу и совершили 226 артиллерийских обстрелов, в том числе 10 – из реактивных систем залпового огня.
- На Южно-Слобожанском направлении произошло четыре российских атаки в районе Волчанска и в направлении Нововасильевки.
- На Купянском направлении оккупанты пять раз пытались наступать в районах Мирного, Купянска, Голубовки и в направлении Новой Кругляковки. По состоянию на 22:00 8 августа одно боестолкновение до сих пор продолжается.
- На Лиманском направлении Силы обороны отражали 19 штурмовых действий в районах населенных пунктов Грековка, Карповка, Заречное, Колодязи, Торское, Диброва, Серебрянка, а также в сторону Шандриголово и Ямполя. Шесть боестолкновений до сих пор продолжаются.
- На Северском направлении враг дважды атаковал в районах Григорьевки и Федоровки, но получил отпор.
- На Краматорском направлении подразделения россиян дважды атаковали в районе Часового Яра и Белой Горы.
- На Торецком направлении произошло семь боестолкновений. Российские военные пытались штурмовать позиции украинских подразделений в районах Торецка, Щербиновки, Катериновки, Русиного Яра и Плещеевки. Один бой продолжается до сих пор.
- На Покровском направлении оккупанты 33 раза атаковали в районах населенных пунктов Зверево, Владимировка, Родинское, Полтавка, Бойковка, Красный Лиман, Лысовка, Котлино, Удачное, Новоукраинка, Зеленый Кут, а также в направлении Казацкого, Дорожного и Новопавловки. Украинские защитники сдерживают вражеский натиск, одно боестолкновение продолжается до сих пор.
Сегодня (8 августа – 24 Канал) на этом направлении, по предварительным данным, обезврежено 83 оккупанта, из которых 52 – безвозвратно. Кроме того, украинские воины уничтожили миномет, один автомобиль, три мотоцикла, семь БпЛА, один терминал спутниковой связи, три антенны связи и одно укрытие личного состава. Также существенно поврежден один танк, один автомобиль и 11 укрытий для личного состава,
– отмечают в Генштабе.
- На Новопавловском направлении украинские защитники отбили 17 российских атак в районах населенных пунктов Филиал, Зеленое Поле, Толстой, Темировка, Малиевка, Новополье и Ольговское. Еще одно боестолкновение продолжается.
- На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отбили вражеский штурм вблизи Малиновки. Кроме того, россияне нанесли авиаудар неуправляемыми авиационными ракетами по Белогорью.
- На Ореховском направлении украинские защитники отбили одну атаку россиян в сторону Новоандреевки, еще один бой продолжается.
- На Приднепровском направлении Силы обороны отбили девять российских атак. Оккупанты нанесли авиаудар по Ольговке.