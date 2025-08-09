Всего с начала этих суток на фронте произошло 131 боевое столкновение. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Какая ситуация на фронте?

По данным Генштаба, в течение суток российские захватчики нанесли два ракетных и 54 авиационных удара, применив три ракеты и сбросив при этом 92 управляемые авиабомбы. Кроме этого, привлекли для поражения 1572 дроны-камикадзе и осуществили 4142 обстрелы позиций украинских войск и населенных пунктов.

На Северо-Слобожанском і Курском направлениях произошло 10 боестолкновений. Россияне нанесли 13 авиационных ударов, в общем сбросили 31 управляемую авиационную бомбу и совершили 226 артиллерийских обстрелов, в том числе 10 – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении произошло четыре российских атаки в районе Волчанска и в направлении Нововасильевки.

На Купянском направлении оккупанты пять раз пытались наступать в районах Мирного, Купянска, Голубовки и в направлении Новой Кругляковки. По состоянию на 22:00 8 августа одно боестолкновение до сих пор продолжается.

На Лиманском направлении Силы обороны отражали 19 штурмовых действий в районах населенных пунктов Грековка, Карповка, Заречное, Колодязи, Торское, Диброва, Серебрянка, а также в сторону Шандриголово и Ямполя. Шесть боестолкновений до сих пор продолжаются.

На Северском направлении враг дважды атаковал в районах Григорьевки и Федоровки, но получил отпор.

На Краматорском направлении подразделения россиян дважды атаковали в районе Часового Яра и Белой Горы.

На Торецком направлении произошло семь боестолкновений. Российские военные пытались штурмовать позиции украинских подразделений в районах Торецка, Щербиновки, Катериновки, Русиного Яра и Плещеевки. Один бой продолжается до сих пор.

На Покровском направлении оккупанты 33 раза атаковали в районах населенных пунктов Зверево, Владимировка, Родинское, Полтавка, Бойковка, Красный Лиман, Лысовка, Котлино, Удачное, Новоукраинка, Зеленый Кут, а также в направлении Казацкого, Дорожного и Новопавловки. Украинские защитники сдерживают вражеский натиск, одно боестолкновение продолжается до сих пор.

Сегодня (8 августа – 24 Канал) на этом направлении, по предварительным данным, обезврежено 83 оккупанта, из которых 52 – безвозвратно. Кроме того, украинские воины уничтожили миномет, один автомобиль, три мотоцикла, семь БпЛА, один терминал спутниковой связи, три антенны связи и одно укрытие личного состава. Также существенно поврежден один танк, один автомобиль и 11 укрытий для личного состава,

– отмечают в Генштабе.