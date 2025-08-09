Загалом від початку цієї доби на фронті відбулося 131 бойове зіткнення. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Яка ситуація на фронті?

За даними Генштабу, впродовж доби російські загарбники завдали двох ракетних та 54 авіаційних ударів, застосувавши три ракети та скинувши при цьому 92 керовані авіабомби. Крім цього, залучили для ураження 1572 дрони-камікадзе та здійснили 4142 обстріли позицій українських військ і населених пунктів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося 10 боєзіткнень. Росіяни завдали 13 авіаційних ударів, загалом скинули 31 керовану авіаційну бомбу та здійснили 226 артилерійських обстрілів, зокрема 10 – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося чотири російських атаки в районі Вовчанська та в напрямку Нововасилівки.

На Куп'янському напрямку окупанти п'ять разів намагалися наступати в районах Мирного, Куп'янська, Голубівки та в напрямку Нової Кругляківки. Станом на 22:00 8 серпня одне боєзіткнення досі триває.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбивали 19 штурмових дій у районах населених пунктів Греківка, Карпівка, Зарічне, Колодязі, Торське, Діброва, Серебрянка, а також у бік Шандриголового та Ямполя. Шість боєзіткнень досі тривають.

На Сіверському напрямку ворог двічі атакував у районах Григорівки та Федорівки, але отримав відсіч.

На Краматорському напрямку підрозділи росіян двічі атакували в районі Часового Яру та Білої Гори.

На Торецькому напрямку відбулося сім боєзіткнень. Російські військові намагалися штурмувати позиції українських підрозділів у районах Торецька, Щербинівки, Катеринівки, Русиного Яру та Плещіївки. Один бій триває досі.

На Покровському напрямку окупанти 33 рази атакували в районах населених пунктів Звірове, Володимирівка, Родинське, Полтавка, Бойківка, Червоний Лиман, Лисівка, Котлине, Удачне, Новоукраїнка, Зелений Кут, а також у напрямку Козацького, Дорожнього та Новопавлівки. Українські захисники стримують ворожий натиск, одне боєзіткнення триває до цього часу.

Сьогодні (8 серпня – 24 Канал) на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 83 окупанти, з яких 52 – безповоротно. Крім того, українські воїни знищили міномет, один автомобіль, три мотоцикли, сім БпЛА, один термінал супутникового зв’язку, три антени зв’язку та одне укриття особового складу. Також суттєво пошкоджено один танк, один автомобіль та 11 укриттів для особового складу,

– зазначають у Генштабі.