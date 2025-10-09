Зеленский назвал следующий вызов для Сил обороны после Покровска и Доброполья
- Президент Зеленский сообщил об успешной контрнаступательной операции в районе Покровска и Доброполья, которая сорвала российские планы оккупации Донбасса.
- Далее украинские силы сосредоточатся на Новопавловском направлении, где сейчас идет борьба за четыре села.
Президент Владимир Зеленский сообщил, что сейчас самые интенсивные боевые действия в районе Покровска и Доброполья. На этих направлениях продолжается контрнаступательная операция.
По мнению украинской власти, она очень сложная, но своевременная и успешная. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Зеленского во время общения с журналистами.
Что сказал Зеленский о ситуации на фронте?
По словам Зеленского, именно эта операция сорвала российскую летнюю наступательную кампанию. За время Добропольской операции, начиная с 21 августа, Россия потеряла более 12 тысяч своих военных, из них более 7 тысяч – "двухсотых".
Самое главное – эта наша операция сорвала все те планы, которые россияне коммуницировали американской стороне, что они якобы оккупируют Донбасс, большую часть Донбасса, именно до ноября. Говорили до сентября, а потом перенесли сроки на ноябрь,
– рассказал президент.
Он добавил, что эта операция, безусловно, имеет влияние и на защиту Покровска. Глава государства объяснил, что россияне понимают, что с Добропольем у них большие потери, поэтому пытаются срочно любой ценой взять Покровск. В эти дни Россия теряет более 100 солдат в сутки, доходит до 200.
Кроме этого, очень напряженные действия есть на Новопавловском направлении. Зеленский заявил, что, наверное, после Доброполья и Покровска, следующим вызовом для Сил обороны является это направление. Сейчас там четыре российские армии, которые имели под огневым контролем, или было какое-то присутствие диверсионных групп, восемь сел.
Президент уточнил, что четыре села полностью очищены украинскими войсками, еще за четыре пока продолжается борьба.
Война России с Украиной: коротко о главных событиях на фронте
Начальник штаба 4-го батальона оперативного назначения "Сила свободы" бригады "Рубеж" Николай Гриценко в эфире 24 Канала рассказал, что на Покровском направлении российские войска активно используют живую силу, технику, дроны и средства разведки, но не могут прорвать позиции украинских военных.
По данным Института изучения войны, украинские войска недавно достигли продвижения на севере Сумской области. Тогда как россияне имели определенное тактическое продвижение на Купянском направлении. Геолокационные записи свидетельствуют, что российские войска закрепились вдоль трассы Р-79 Купянск – Чугуев, в центральной части Купянска.
Кроме этого, оккупанты продвинулись на Сумщине, Донецкой области и Запорожье. Продвижение зафиксировано, в частности, вблизи Новониколаевки, Новоивановки, Охотничьего, Малиновки, Вишневого и Полтавки.