Президент Владимир Зеленский сообщил, что сейчас самые интенсивные боевые действия в районе Покровска и Доброполья. На этих направлениях продолжается контрнаступательная операция.

По мнению украинской власти, она очень сложная, но своевременная и успешная. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Зеленского во время общения с журналистами.

Что сказал Зеленский о ситуации на фронте?

По словам Зеленского, именно эта операция сорвала российскую летнюю наступательную кампанию. За время Добропольской операции, начиная с 21 августа, Россия потеряла более 12 тысяч своих военных, из них более 7 тысяч – "двухсотых".

Самое главное – эта наша операция сорвала все те планы, которые россияне коммуницировали американской стороне, что они якобы оккупируют Донбасс, большую часть Донбасса, именно до ноября. Говорили до сентября, а потом перенесли сроки на ноябрь,

– рассказал президент.

Он добавил, что эта операция, безусловно, имеет влияние и на защиту Покровска. Глава государства объяснил, что россияне понимают, что с Добропольем у них большие потери, поэтому пытаются срочно любой ценой взять Покровск. В эти дни Россия теряет более 100 солдат в сутки, доходит до 200.

Кроме этого, очень напряженные действия есть на Новопавловском направлении. Зеленский заявил, что, наверное, после Доброполья и Покровска, следующим вызовом для Сил обороны является это направление. Сейчас там четыре российские армии, которые имели под огневым контролем, или было какое-то присутствие диверсионных групп, восемь сел.

Президент уточнил, что четыре села полностью очищены украинскими войсками, еще за четыре пока продолжается борьба.

