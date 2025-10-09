Президент Володимир Зеленський повідомив, що наразі найінтенсивніші бойові дії в районі Покровська та Добропілля. На цих напрямках триває контрнаступальна операція.

На думку української влади, вона дуже складна, але вчасна та успішна. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Зеленського під час спілкування з журналістами.

Що сказав Зеленський про ситуацію на фронті?

За словами Зеленського, саме ця операція зірвала російську літню наступальну кампанію. За час Добропільської операції, починаючи з 21 серпня, Росія втратила понад 12 тисяч своїх військових, із них понад 7 тисяч – "двохсотих".

Найголовніше – ця наша операція зірвала всі ті плани, які росіяни комунікували американській стороні, що вони начебто окупують Донбас, більшу частину Донбасу, саме до листопада. Казали до вересня, а потім перенесли терміни на листопад,

– розповів президент.

Він додав, що ця операція, безумовно, має вплив і на захист Покровська. Глава держави пояснив, що росіяни розуміють, що з Добропіллям у них великі втрати, тому намагаються терміново за будь-яку ціну взяти Покровськ. Цими днями Росія втрачає понад 100 солдатів на добу, доходить до 200.

Окрім цього, дуже напружені дії є на Новопавлівському напрямку. Зеленський заявив, що, напевно, після Добропілля і Покровська, наступним викликом для Сил оборони є цей напрямок. Наразі там чотири російські армії, які мали під вогневим контролем, або була якась присутність диверсійних груп, вісім сіл.

Президент уточнив, що чотири села повністю очищені українськими військами, ще за чотири наразі триває боротьба.

Війна Росії з Україною: коротко про головні події на фронті