Новости Украины Россия била по городам, блэкауты в регионах: хронология 1317 дня войны
2 октября, 06:27
Россия била по городам, блэкауты в регионах: хронология 1317 дня войны

Дария Черныш

Украина продолжает противостоять российской вооруженной агрессии на фронте и в воздухе. Так, 2 октября начались 1317 сутки полномасштабного вторжения.

Главные новости фронта, последствия вражеских атак, громкие заявления мировых лидеров и ситуацию в стране – собирает 24 Канал.

Какие главные события 2 октября?

 

06:53, 02 октября

Потери России за минувшие сутки

По данным Генштаба ВСУ, у россиян за минувшие сутки минус еще 980 оккупантов.

Также украинские силы на фронте уничтожили 12 артсистем,, 271 дрон и 29 единиц автотехники.

05:37, 02 октября

США будут предоставлять Украине разведданные для ударов вглубь России

США планируют предоставлять Украине разведданные для ракетных ударов вглубь России по стратегическим объектам, чтобы ослабить ее способность вести войну.

Цель – повысить эффективность ударов по нефтеперерабатывающим заводам, электростанциям и другим стратегическим объектам в России.

Кроме того, Белый дом рассматривает возможность поставки в Украину ракет большой дальности, в частности Tomahawk и Barracuda.

02:56, 02 октября

Россия атаковала Одессу

Россия запустила ударные БпЛА по Одессе. Наибольшую угрозу зафиксировали в центральной части Одессы и Пересыпском районе. В городе работала ПВО.

Местные сообщили о перебоях с электроснабжением и пожаре.

01:14, 02 октября

Россия запускала дроны: последствия есть на Киевщине

На Киевщине прогремели взрывы из-за атаки российскими дронами.

По данным ОВА, в Бучанском районе травмирован человек. У 50-летнего мужчины осколочное ранение. Его госпитализировали

00:53, 02 октября

В Украине упростили процесс перевода военных в другие части

Новые правила обязывают выполнить распоряжение о переводе в течение 30 дней, а также предусматривают возможность подачи электронного рапорта через приложение Армия+.

Унормируем порядок реагирования командиров на кадровые переводы. Минимизируем случаи игнорирования или затягивания решений,
– написал Шмыгаль.

Распоряжение о переводе командир должен выполнить в течение 30 дней, а в течение 72 часов – принять меры по началу сдачи должности военнослужащим.