Какие главные события 2 октября?
Потери России за минувшие сутки
США будут предоставлять Украине разведданные для ударов вглубь России
Россия атаковала Одессу
Россия запускала дроны: последствия есть на Киевщине
В Украине упростили процесс перевода военных в другие части
По данным Генштаба ВСУ, у россиян за минувшие сутки минус еще 980 оккупантов.
Также украинские силы на фронте уничтожили 12 артсистем,, 271 дрон и 29 единиц автотехники.
США планируют предоставлять Украине разведданные для ракетных ударов вглубь России по стратегическим объектам, чтобы ослабить ее способность вести войну.
Цель – повысить эффективность ударов по нефтеперерабатывающим заводам, электростанциям и другим стратегическим объектам в России.
Кроме того, Белый дом рассматривает возможность поставки в Украину ракет большой дальности, в частности Tomahawk и Barracuda.
Россия запустила ударные БпЛА по Одессе. Наибольшую угрозу зафиксировали в центральной части Одессы и Пересыпском районе. В городе работала ПВО.
Местные сообщили о перебоях с электроснабжением и пожаре.
На Киевщине прогремели взрывы из-за атаки российскими дронами.
По данным ОВА, в Бучанском районе травмирован человек. У 50-летнего мужчины осколочное ранение. Его госпитализировали
Новые правила обязывают выполнить распоряжение о переводе в течение 30 дней, а также предусматривают возможность подачи электронного рапорта через приложение Армия+.
Унормируем порядок реагирования командиров на кадровые переводы. Минимизируем случаи игнорирования или затягивания решений,
Распоряжение о переводе командир должен выполнить в течение 30 дней, а в течение 72 часов – принять меры по началу сдачи должности военнослужащим.