Головні новини фронту, наслідки ворожих атак, гучні заяви світових лідерів та ситуацію в країні – збирає 24 Канал.

Які головні події 2 жовтня?

05:37, 2 жовтня

США надаватимуть Україні розвіддані для ударів углиб Росії

США планують надавати Україні розвіддані для ракетних ударів углиб Росії по стратегічних об'єктах, щоб послабити її здатність вести війну.

Мета – підвищити ефективність ударів по нафтопереробних заводах, електростанціях та інших стратегічних об'єктах у Росії.

Крім того, Білий дім розглядає можливість постачання в Україну ракет великої дальності, зокрема Tomahawk і Barracuda.

02:56, 2 жовтня

Росія атакувала Одесу

Росія запустила ударні БпЛА по Одесі. Найбільшу загрозу зафіксували в центральній частині Одеси та Пересипському районі. В місті працювала ППО.

Місцеві повідомили про перебої з електропостачанням та пожежу.

01:14, 2 жовтня

Росія запускала дрони: наслідки є на Київщині

На Київщині пролунали вибухи через атаку російськими дронами.

За даними ОВА, у Бучанському районі травмовано людину. У 50-річного чоловіка уламкове поранення. Його госпіталізовували

00:53, 2 жовтня

В Україні спростили процес переведення військових до інших частин

Нові правила зобов'язують виконати розпорядження про переведення протягом 30 днів, а також передбачають можливість подання електронного рапорту через застосунок Армія+.

Унормовуємо порядок реагування командирів на кадрові переведення. Мінімізуємо випадки ігнорування або затягування рішень,
– написав Шмигаль.

Розпорядження про переведення командир має виконати впродовж 30 днів, а протягом 72 годин – вжити заходів щодо початку здачі посади військовослужбовцем.