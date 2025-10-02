Росія била по містах, блекаути у регіонах: хронологія 1317 дня війни
Україна продовжує протистояти російській збройній агресії на фронті та в повітрі. Так, 2 жовтня розпочалась 1317 доба повномасштабного вторгнення.
Головні новини фронту, наслідки ворожих атак, гучні заяви світових лідерів та ситуацію в країні – збирає 24 Канал.
Які головні події 2 жовтня?
Втрати Росії за минулу добу
США надаватимуть Україні розвіддані для ударів углиб Росії
Росія атакувала Одесу
Росія запускала дрони: наслідки є на Київщині
В Україні спростили процес переведення військових до інших частин
– написав Шмигаль.
За даними Генштабу ЗСУ, у росіян за минулу добу мінус ще 980 окупантів.
Також українські сили на фронті знищили 12 артсистем, 271 дрон і 29 одиниць автотехніки.
США планують надавати Україні розвіддані для ракетних ударів углиб Росії по стратегічних об'єктах, щоб послабити її здатність вести війну.
Мета – підвищити ефективність ударів по нафтопереробних заводах, електростанціях та інших стратегічних об'єктах у Росії.
Крім того, Білий дім розглядає можливість постачання в Україну ракет великої дальності, зокрема Tomahawk і Barracuda.
Росія запустила ударні БпЛА по Одесі. Найбільшу загрозу зафіксували в центральній частині Одеси та Пересипському районі. В місті працювала ППО.
Місцеві повідомили про перебої з електропостачанням та пожежу.
На Київщині пролунали вибухи через атаку російськими дронами.
За даними ОВА, у Бучанському районі травмовано людину. У 50-річного чоловіка уламкове поранення. Його госпіталізовували
Нові правила зобов'язують виконати розпорядження про переведення протягом 30 днів, а також передбачають можливість подання електронного рапорту через застосунок Армія+.
Унормовуємо порядок реагування командирів на кадрові переведення. Мінімізуємо випадки ігнорування або затягування рішень,
Розпорядження про переведення командир має виконати впродовж 30 днів, а протягом 72 годин – вжити заходів щодо початку здачі посади військовослужбовцем.