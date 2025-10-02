Україна продовжує протистояти російській збройній агресії на фронті та в повітрі. Так, 2 жовтня розпочалась 1317 доба повномасштабного вторгнення.

Головні новини фронту, наслідки ворожих атак, гучні заяви світових лідерів та ситуацію в країні – збирає 24 Канал.

Дивіться також Дуже хороша новина, – політолог сказав, як експорт зброї посилить позиції України

Які головні події 2 жовтня?