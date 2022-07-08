Как удержать украинское государство на плаву во время войны: 3 простых шага

Несколько дней назад модерировала международную дискуссию, организованную Нацгосслужбой. Мы пригласили экспертов из Боснии, Хорватии, Израиля, других стран с опытом войны и послевоенного восстановления. Далее читайте в эксклюзивном блоге для сайта 24 канала.

Передовая единой Европы

Изучали природу успешных кейсов, позволивших другим преодолеть вызовы, которые сегодня актуальны для нас.

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При этом международные коллеги откровенно говорят, что им очень интересен опыт Украины в части устойчивости государственной службы в условиях войны и частичной оккупации. Многие считают украинский кейс уникальным. И они готовы его изучать. Ведь масштабы агрессии россии не сравнимы с военными конфликтами в Югославии и некоторых других горячих точках.

Партнерам важно понять, как Украина сохранила стойкость и управляемость в условиях полномасштабной агрессии российского монстра. А также то, как, учитывая наш опыт, адаптировать свои национальные системы государственного управления к жизни в условиях геополитических угроз России.

Большинство экспертов единодушны в том, что Украина является передовой объединенной Европы. Они рассматривают агрессию России как глобальную опасность. А значит, ее уроки важны для всех, кто готов от нее защищаться. И в Украине, и – за ее пределами.

Три фактора стабильности

Один из маркеров – самоотверженность и профессионализм публичных служащих на оккупированных территориях и в районах боевых действий. По нашим оценкам, на май 2022 года их там находилось примерно 5,5 тысячи человек. С первых дней войны именно они при содействии центра обеспечивали эвакуацию, гуманитарную логистику, предоставление социальных услуг населению. Это являлось важнейшим фактором стабильности системы управления государством.

Такая эффективность во многом стала возможна за счет обучения публичных служащих телекоммуникационным инновациям и технологиям дистанционной работы. Еще до войны в НАГС разработали онлайн-курсы и рекомендации на тему корректного обращения с документами, оказания экстренной медицинской помощи, действий в условиях чрезвычайных ситуаций. Эти и другие обучающие материалы нарабатывались во время пандемии. Мы собирались побеждать COVID-19, но оказалось, что готовились к войне.

Таким образом первые два месяца войны публичная служба отработала в зоне боевых действий и оккупации за счет ранее накопленных сил и опыта. Но дальше этого ресурса оказалось мало. В условиях ползучего захвата наших общин публичным служащим было все сложнее влиять на ситуацию. Стало очевидным, что физическая активность на таких территориях опасна и малоэффективна.

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Для сохранения целостности системы управления, особенно во время военного положения, следует ориентироваться на дистанционные и цифровые форматы предоставления людям услуг. Это второй ключевой маркер устойчивости. В условиях войны государство должно поддерживать коммуникации со всеми гражданами по всей своей территории. А значит – оправдана ставка на максимальную диджитализацию госсектора. Цифра обеспечивает доступность там, где это недостижимо физически.

Недавний опрос НАГС, охвативший четверть всех госслужащих страны (более 45 тысяч респондентов), подтверждает, что пандемия и война стали индикаторами роста цифровой культуры и телекоммуникационных возможностей в госаппарате. К примеру, в 2020 году системами электронного документооборота пользовались 45,5% украинских госслужащих. В 2022 году их – 85,6%.

Показатель онлайн-совещаний вырос за этот период с 30,2% до 85,2%. Использование облачных хранилищ – с 39,1% до 61,6%. Уровень обеспечения госслужащих техническим оборудованием – с 56,2% до 74,5%. Эти показатели свидетельствуют о гибкости и адаптивности госслужбы к критическим изменениям.

Третий ключевой маркер стабильности состоит в необходимости функциональной оптимизации госаппарата в масштабах всей страны. Эксперты агентства разработали методологию функционального аудита. Эта технология позволяет определить в каждом госоргане актуальные на сегодняшний день функции и просчитать ресурсы для их обеспечения.

Результатом станет отказ от лишних функций и внедрение новых – более актуальных. Масштабный аудит вижу условием оптимизации и предпосылкой цифрового рестарта.

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Изменения, которых не ждут

В экспертной среде звучат разные цифры ожидаемого сокращения госаппарата. Учитывая радикальные. Я воздерживаюсь от своих оценок общей штатной численности, необходимой для качественного выполнения государством всех предусмотренных функций.

До завершения функционального аудита какие-либо расчеты считаю безосновательными. Пока же озвучу важнейшие решения, предшествующие рестарту госслужбы. Они позволят значительно сократить бюджетные расходы с сохранением при этом общей управляемости страны.

Уверена, что в новой системе центральных органов исполнительной власти следует максимально централизовать функции "классических" подразделений. Юридическую – закрепить за Минюстом, финансовую – за Минфином, IТ – за Минцифрой. НАГС вижу стратегическим центром формирования кадровой политики на госслужбе.

Необходимо сократить имеющиеся вакантные должности и предусмотреть возможность гибкой занятости для госслужащих. Целесообразно будет вовлечь территориальные органы в структуру центрального аппарата, с существенным сокращением штата и функционала.

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За 134 дня войны в Украине сформировался каркас новой модели госслужбы. Теперь на нем нужно нарастить защитные "бронепластины". Ими станут наработанный в условиях войны опыт, готовность к инновациям и поддержка международных партнеров.