Ситуация для России ухудшится, – Жданов сказал, почему вскоре враг должен перейти в оборону

Командующий Нацгвардии бригадный генерал Александр Пивненко считает, что российские войска через месяц-полтора не смогут осуществлять активные штурмы на многих направлениях фронта и начнут обороняться. Ситуация в России в дальнейшем будет ухудшаться.

Такое мнение в разговоре с 24 Каналом высказал военный эксперт Олег Жданов, отметив, что у оккупантов запасов еще много, но возможности пополнить личный состав уменьшаются относительно потерь на фронте.

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Вражеские подразделения укомплектованы максимум на 70%

Жданов напомнил, что несколько недель назад начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов также озвучивал, что скоро российская армия будет вынуждена перейти к стратегической обороне. Сегодня пополнение потерь живой силы в российской армии не соответствует потребностям.

Укомплектованность российских воинских частей техникой и личным составом составляет 50 – 70%. Редко можно встретить подразделение, которое укомплектовано на 80 – 90%. В дальнейшем ситуация для России ухудшится в направлениях укомплектованности и логистики,

– озвучил Жданов.

Военный эксперт добавил, что у оккупантов уже возникают проблемы и с горюче-смазочными материалами. Ведь растет стоимость бензина, а нефтеперерабатывающая отрасль России теряет свои мощности, что, по словам Жданова, отражается на линии фронта.

Потери противника за сутки по состоянию на 25 июля: