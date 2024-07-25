Ситуація для Росії погіршиться, – Жданов сказав, чому невдовзі ворог має перейти в оборону

Командувач Нацгвардії бригадний генерал Олександр Півненко вважає, що російські війська за місяць-півтора не зможуть здійснювати активні штурми на багатьох напрямках фронту й почнуть оборонятися. Ситуація в Росії надалі буде погіршуватися.

Таку думку в розмові з 24 Каналом висловив військовий експерт Олег Жданов, зауваживши, що в окупантів запасів ще багато, але можливості поповнити особовий склад зменшуються відносно втрат на фронті.

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Ворожі підрозділи укомплектовані максимум на 70%

Жданов нагадав, що декілька тижнів тому начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов також озвучував, що скоро російська армія буде вимушена перейти до стратегічної оборони. Сьогодні поповнення втрат живої сили в російській армії не відповідає потребам.

Укомплектованість російських військових частин технікою й особовим складом становить 50 – 70%. Рідко можна зустріти підрозділ, який укомплектований на 80 – 90%. Надалі ситуація для Росії погіршиться в напрямках укомплектованості й логістики,

– озвучив Жданов.

Військовий експерт додав, що в окупантів вже виникають проблеми й з паливно-мастильними матеріалами. Адже зростає вартість бензину, а нафтопереробна галузь Росії втрачає свої потужності, що, зі слів Жданова, відображається на лінії фронту.

Втрати противника за добу станом на 25 липня: