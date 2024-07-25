Такое мнение в разговоре с 24 Каналом высказал военный эксперт Олег Жданов, отметив, что у оккупантов запасов еще много, но возможности пополнить личный состав уменьшаются относительно потерь на фронте.
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Вражеские подразделения укомплектованы максимум на 70%
Жданов напомнил, что несколько недель назад начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов также озвучивал, что скоро российская армия будет вынуждена перейти к стратегической обороне. Сегодня пополнение потерь живой силы в российской армии не соответствует потребностям.
Укомплектованность российских воинских частей техникой и личным составом составляет 50 – 70%. Редко можно встретить подразделение, которое укомплектовано на 80 – 90%. В дальнейшем ситуация для России ухудшится в направлениях укомплектованности и логистики,
– озвучил Жданов.
Военный эксперт добавил, что у оккупантов уже возникают проблемы и с горюче-смазочными материалами. Ведь растет стоимость бензина, а нефтеперерабатывающая отрасль России теряет свои мощности, что, по словам Жданова, отражается на линии фронта.
Потери противника за сутки по состоянию на 25 июля:
- личного состава – 1230 человек;
- танков – 11 единиц;
- боевых бронированных машин – 26 единиц;
- артиллерийских систем – 45 единиц;
- средств ПВО – 2 единицы;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 66 единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 79 единиц,
- спецтехники – 11 единиц.