Про це 24 Каналу розповів колишній співробітник СБУ Іван Ступак, зауваживши, що не всі з умовних 690 тисяч перебувають безпосередньо на фронті. Не менш ніж третина – це допоміжний персонал, який обслуговує вороже угруповання.

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Заманюють на фронт великими грошима

Як наголосив Ступак, наразі єдиний спосіб заманити росіян на фронт – платити гроші. Одноразові виплати залежать від регіонів. Вони коливаються від 7500 доларів до 22000 доларів, які платять у Москві.

Крім того, двічі на рік росіяни оголошують про набір строковиків. Не секрет, щоб через певний час їх змушують підписувати контракт, після чого відправляють на війну. Вже на фронті були знищені окупанти 2005 року народження. Вони все життя прожили при Путіні.

Спочатку там говорили, що "дєди ваєвалі", тому йдіть воювати. Якось це зникло. Потім про фашистів. Тепер вже теж про це не згадують. Пішли тільки гроші,

– зауважив Ступак.

Від збільшення кількості війська, найімовірніше, в окупантів почнуться ще більші проблеми із забезпеченням. Зараз Кремль перекидає усю відповідальність на регіони. Вони мають забезпечувати свої підрозділи.

Концептуально Кремль перекладає відповідальність на регіони. Кажуть, що "ви повинні забезпечувати підшефні війська там печивом, якоюсь пєрловкою, шкарпетками" тощо,

– зазначив Ступак.

Зверніть увагу! З початку повномасштабної війни Росія втратила понад 571 тисячу особового складу. Також наші захисники знищили 16039 бойових броньованих машин, 15804 артилерійських систем, 1125 РСЗВ, 904 засоби ППО тощо.