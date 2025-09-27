Большое количество солдат России не гарантирует ей преимущество в войне. Там страх собственного общества и экономические ограничения будут заставлять Кремль ограничивать мобилизацию.

Об этом рассказал Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Axios, передает 24 Канал.

Смотрите также Если будем иметь такое оружие от США, используем его, – Зеленский о дальнобойных ударах по России

Какую роль в войне играет численность армии России?

Владимир Зеленский объяснил, что количество российских солдат не всегда будет преимуществом Владимира Путина. По словам украинского лидера, с начала полномасштабного вторжения мобилизация в России имела "определенный формат".

Однако популярность российского диктатора начала падать из-за официальной мобилизации. Тогда Кремль начал платить россиянам, чтобы привлечь их в армию.

Президент Украины отметил, что Путин боится своего общества. Люди в России не хотят мобилизации, потому что боятся умереть на фронте, который даже не на их территории. По словам Зеленского, много российских солдат плачут, разговаривая с родными, потому что вынуждены идти на фронт, где погибнут.

У нас есть много записей их телефонных разговоров...Они (российские солдаты – 24 Канал) плачут с женами, с родителями, молодые ребята. Они боятся, но ничего не могут сделать, потому что, если они не будут идти вперед на фронт – их убьют,

– сказал украинский лидер.

Зеленский добавил, что США и международные санкции могут ограничить возможности Кремля платить за мобилизацию, что уменьшит его способность содержать армию в будущем.

Что известно о мобилизации в России?