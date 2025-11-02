Оккупанты начали оседать в Покровске: в DeepState объяснили ситуацию в городе
- Российские военные начинают создавать позиции в Покровске, в частности наблюдательные пункты, увеличивая свое присутствие на восточных и северных окраинах города.
- Высшее военное руководство прибыло в район для контроля ситуации и решило привлечь специализированные подразделения для зачистки города от оккупантов.
Российские военные не оставляют попыток захватить Покровск. Враг начинает оседать в городе, создавая позиции, в частности, наблюдательные пункты.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на DeepState.
Что происходит в Покровске?
Оккупанты фиксируются или уничтожаются в разных районах Покровска, что увеличивает "серую зону" его диверсионно-разведывательной деятельности. Последние дни сосредоточенность увеличивается на восточных окраинах города в районе населенного пункта Ровно, а также имеется фиксация на северных окраинах, где кацапской пехоты становится больше.
Враг начинает оседать в городе, создавая позиции, в частности, наблюдательные пункты (СП), пилотные позиции и тому подобное,
– пишут аналитики.
Ситуация в Покровске / Фото DeepState
Этому способствует наличие соответствующего количества пехоты, которая часто также кочует из района в район, при попытках их зачистить.
Кроме того, в район Покровска приехало высшее военное руководство, которое взяло ситуацию под свой контроль. Было принято решение привлечь разнообразные специализированные подразделения, чтобы зачистить врага в городе, который накопил не одну сотню пехоты. Однако пока нет никаких решений по блокированию просачивания врага на юге города.
Последние новости о фронте: что известно?
По данным Генштаба ВСУ, российская армия осуществила 143 боевых столкновения в течение суток. Украинские защитники остановили 50 вражеских штурмов на Покровском направлении и отбили атаки на нескольких других направлениях, включая Константиновский, Александровский, Гуляйпольский и Ореховский.
Также известно, что за сутки 1 ноября Кремль потерял 940 солдат. Всего с начала войны погибли 1 143 670 оккупантов.
Ранее в DeepState рассказывали, что украинские войска отбросили противника вблизи Нового Шахматного, стабилизируя ситуацию на этом участке фронта. В то же время россияне оккупировали Новогригорьевку и продвинулись сразу в трех селах, находящихся в "серой" зоне.