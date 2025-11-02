Оккупанты начали оседать в Покровске: в DeepState объяснили ситуацию в городе

Российские военные не оставляют попыток захватить Покровск. Враг начинает оседать в городе, создавая позиции, в частности, наблюдательные пункты.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на DeepState.

Что происходит в Покровске?

Оккупанты фиксируются или уничтожаются в разных районах Покровска, что увеличивает "серую зону" его диверсионно-разведывательной деятельности. Последние дни сосредоточенность увеличивается на восточных окраинах города в районе населенного пункта Ровно, а также имеется фиксация на северных окраинах, где кацапской пехоты становится больше.

Враг начинает оседать в городе, создавая позиции, в частности, наблюдательные пункты (СП), пилотные позиции и тому подобное,

– пишут аналитики.

Ситуация в Покровске / Фото DeepState

Этому способствует наличие соответствующего количества пехоты, которая часто также кочует из района в район, при попытках их зачистить.

Кроме того, в район Покровска приехало высшее военное руководство, которое взяло ситуацию под свой контроль. Было принято решение привлечь разнообразные специализированные подразделения, чтобы зачистить врага в городе, который накопил не одну сотню пехоты. Однако пока нет никаких решений по блокированию просачивания врага на юге города.

