Украина противостоит полномасштабной агрессии России уже 1266 дней. Силы обороны продолжают успешно удерживать позиции на фронте и наносить противнику значительные потери.

О главных событиях суток, ситуацию на фронте, последствия российских обстрелов, достижения Украины на международной арене и потери оккупантов – читайте в хронологии 24 Канала.

