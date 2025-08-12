О главных событиях суток, ситуацию на фронте, последствия российских обстрелов, достижения Украины на международной арене и потери оккупантов – читайте в хронологии 24 Канала.
В ночь на 12 августа в Ставрополе прозвучало по меньшей мере 5 взрывов, после чего поднялся дым. Город атаковали дроны. Под ударом оказался завод "Монокристалл". Это один из ведущих мировых производителей искусственного корунда (сапфира), который используют, в частности, в военной сфере. Также известно "Монокристалл" работает на российский военно-промышленный комплекс. Силы обороны Украины освободили населенные пункты Степное и Новоконстантиновка в Сумской области. Ветеран Богдан Кротевич заявил о тяжелой военной ситуации в Донецкой области. Покровск и Мирноград почти в окружении. Константиновка – в полуокружении. Противник продвигается в направлении Краматорска и Дружковки, По его словам, предпосылки для сложной ситуации на этом участке фронта возникли давно, а проблема начала увеличиваться с прошлого года. "Системная проблема началась со стирания резервов, массового раздробления подразделений по всей линии фронта, отчетов о "взятом селе" как о победе на фоне провалов целых направлений, распределения мобилизационного ресурса "кумовьям", а также абсолютного отсутствия стратегического и даже оперативного видения театра боевых действий у части военного руководства", – пояснил ветеран.
Дроны атаковали Ставрополь
ВСУ освободили два села на Сумщине
Кротевич рассказал о ситуации на фронте
