О главных событиях суток, ситуацию на фронте, последствия российских обстрелов, достижения Украины на международной арене и потери оккупантов – читайте в хронологии 24 Канала.

Смотрите также Россия не изменила целей в войне и будет пытаться поссорить США и Европу, – ISW

04:38, 12 августа

Дроны атаковали Ставрополь

В ночь на 12 августа в Ставрополе прозвучало по меньшей мере 5 взрывов, после чего поднялся дым. Город атаковали дроны.

Под ударом оказался завод "Монокристалл". Это один из ведущих мировых производителей искусственного корунда (сапфира), который используют, в частности, в военной сфере.

Также известно "Монокристалл" работает на российский военно-промышленный комплекс.

00:52, 12 августа

ВСУ освободили два села на Сумщине

Силы обороны Украины освободили населенные пункты Степное и Новоконстантиновка в Сумской области.

00:06, 12 августа

Кротевич рассказал о ситуации на фронте

Ветеран Богдан Кротевич заявил о тяжелой военной ситуации в Донецкой области.

Покровск и Мирноград почти в окружении. Константиновка – в полуокружении. Противник продвигается в направлении Краматорска и Дружковки,
– сообщил военный.

По его словам, предпосылки для сложной ситуации на этом участке фронта возникли давно, а проблема начала увеличиваться с прошлого года.

"Системная проблема началась со стирания резервов, массового раздробления подразделений по всей линии фронта, отчетов о "взятом селе" как о победе на фоне провалов целых направлений, распределения мобилизационного ресурса "кумовьям", а также абсолютного отсутствия стратегического и даже оперативного видения театра боевых действий у части военного руководства", – пояснил ветеран.