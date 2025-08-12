Про головні події доби, ситуацію на фронті, наслідки російських обстрілів, здобутки України на міжнародній арені та втрати окупантів – читайте в хронології 24 Каналу.
Дивіться також Росія не змінила цілей у війні та буде намагатися посварити США та Європу, – ISW
У ніч проти 12 серпня в Ставрополі пролунало щонайменше 5 вибухів, після чого здійнявся дим. Місто атакували дрони. Під ударом опинився завод "Монокристал". Це один із провідних світових виробників штучного корунду (сапфіру), який використовують, зокрема, у військовій сфері. Також відомо "Монокристал" працює на російський воєнно-промисловий комплекс. Сили оборони України звільнили населені пункти Степне та Новокостянтинівка в Сумській області. Ветеран Богдан Кротевич заявив про важку військову ситуацію на Донеччині. Покровськ і Мирноград майже в оточенні. Костянтинівка – у напівоточенні. Противник просувається в напрямку Краматорська та Дружківки, За його словами, передумови для складної ситуації на цій ділянці фронту виникли давно, а проблема почала збільшуватися з минулого року. "Системна проблема почалася зі стирання резервів, масового роздріблення підрозділів по всій лінії фронту, звітів про "взяте село" як про перемогу на тлі провалів цілих напрямків, розподілу мобілізаційного ресурсу "кумам", а також абсолютної відсутності стратегічного та навіть оперативного бачення театру бойових дій у частини військового керівництва", – пояснив ветеран.
Дрони атакували Ставрополь
ЗСУ звільнили два села на Сумщині
Кротевич розповів про ситуацію на фронті
– повідомив військовий.
У ніч проти 12 серпня в Ставрополі пролунало щонайменше 5 вибухів, після чого здійнявся дим. Місто атакували дрони.
Під ударом опинився завод "Монокристал". Це один із провідних світових виробників штучного корунду (сапфіру), який використовують, зокрема, у військовій сфері.
Також відомо "Монокристал" працює на російський воєнно-промисловий комплекс.
Сили оборони України звільнили населені пункти Степне та Новокостянтинівка в Сумській області.
Ветеран Богдан Кротевич заявив про важку військову ситуацію на Донеччині.
Покровськ і Мирноград майже в оточенні. Костянтинівка – у напівоточенні. Противник просувається в напрямку Краматорська та Дружківки,
За його словами, передумови для складної ситуації на цій ділянці фронту виникли давно, а проблема почала збільшуватися з минулого року.
"Системна проблема почалася зі стирання резервів, масового роздріблення підрозділів по всій лінії фронту, звітів про "взяте село" як про перемогу на тлі провалів цілих напрямків, розподілу мобілізаційного ресурсу "кумам", а також абсолютної відсутності стратегічного та навіть оперативного бачення театру бойових дій у частини військового керівництва", – пояснив ветеран.