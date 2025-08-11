К этому прикладывается в частности экс-президент России и заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет американского Института изучения войны (ISW).

Зачем России переговоры на Аляске?

Аналитики обращают внимание на последние публичные заявления российских политических деятелей, которые, по их мнению, свидетельствуют о попытке Москвы спровоцировать конфликт интересов между ЕС и США.

Так, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 10 августа в своем Telegram-канале заявил, что Европа якобы пытается помешать США завершить войну в Украине. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий также обвинил европейские государства в проведении "антироссийской политики" и препятствовании быстрому урегулированию конфликта.

Российский политолог Сергей Марков в комментарии The Washington Post в тот же день отметил, что главная цель Москвы на саммите – представить Украину и Европу как главные барьеры на пути к миру. Он подчеркнул, что Россия не готова делать никаких уступок, кроме прекращения боевых действий при условии контроля над Одесской, Харьковской, Херсонской и Запорожской областями. Также Марков выразил надежду, что Дональд Трамп признает причиной войны президента Украины Владимира Зеленского и европейских лидеров, а не Кремль.

Какой коварный план подготовили в России?

Как отмечает ISW, украинские и европейские чиновники, включая Зеленского, неоднократно демонстрировали готовность к содержательным переговорам и заключению реальных соглашений о прекращении огня. В то же время Россия последовательно отвергала такие инициативы, пытаясь получить новые позиции на фронте и добиться дополнительных уступок от Киева и Запада.

Эксперты отмечают, что Кремль годами работает над тем, чтобы подорвать единство между США, Европой и Украиной.

В ISW считают, что Россия и дальше настаивает на своих стратегических целях: недопущении вступления Украины в НАТО, смене власти на пророссийскую, а также полной демилитаризации страны, что фактически означало бы ее капитуляцию.

Аналитики также прогнозируют, что Москва, вероятно, будет нарушать любые будущие договоренности о перемирии, перекладывая вину на Киев, как это уже происходило весной 2025 года.

Напомним, президент США Дональд Трамп планирует встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным 15 августа на Аляске, чтобы обсудить варианты завершения войны в Украине и долгосрочного мира.