3 октября, 06:20
Российская атака "Шахедами", взрывы в Полтаве, Днепре и Одессе: хронология 1318 дня войны

Маргарита Волошина

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1318 день, Силы обороны дают достойный отпор противнику, однако россияне продолжают давить на всех направлениях.

О последствиях российских атак, ситуацию на фронте и международные события, главные новости по состоянию на 3 октября, сообщает 24 Канал.

Что произошло за 3 октября?

 

03:00, 03 октября

Одессу атаковали беспилотники

Как отмечали мониторинговые сообщества, наибольшая угроза возникла для северных районов Одессы. Первые взрывы прозвучали примерно в 02:28.

01:00, 03 октября

Под ударом оказались Днепр и Полтава

По данным мониторинговых ресурсов, для атаки на Полтаву российские военные применили крылатые ракеты наземного базирования, вероятно, "Искандер-К". В то же время громко было и в Днепре, город атаковали ударные беспилотники.