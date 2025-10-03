Российская атака "Шахедами", взрывы в Полтаве, Днепре и Одессе: хронология 1318 дня войны
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1318 день, Силы обороны дают достойный отпор противнику, однако россияне продолжают давить на всех направлениях.
О последствиях российских атак, ситуацию на фронте и международные события, главные новости по состоянию на 3 октября, сообщает 24 Канал.
Смотрите также Россия снова запустила "Шахеды", а также ракеты: где сейчас наибольшая угроза
Что произошло за 3 октября?
Как отмечали мониторинговые сообщества, наибольшая угроза возникла для северных районов Одессы. Первые взрывы прозвучали примерно в 02:28. По данным мониторинговых ресурсов, для атаки на Полтаву российские военные применили крылатые ракеты наземного базирования, вероятно, "Искандер-К". В то же время громко было и в Днепре, город атаковали ударные беспилотники.
Одессу атаковали беспилотники
Под ударом оказались Днепр и Полтава
Как отмечали мониторинговые сообщества, наибольшая угроза возникла для северных районов Одессы. Первые взрывы прозвучали примерно в 02:28.
По данным мониторинговых ресурсов, для атаки на Полтаву российские военные применили крылатые ракеты наземного базирования, вероятно, "Искандер-К". В то же время громко было и в Днепре, город атаковали ударные беспилотники.