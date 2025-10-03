Російська атака "Шахедами", вибухи в Полтаві, Дніпрі та Одесі: хронологія 1318 дня війни
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1318 день, Сили оборони дають гідну відсіч противнику, проте росіяни продовжують тиснути на всіх напрямках.
Про наслідки російських атак, ситуацію на фронті та міжнародні події, головні новини станом на 3 жовтня, повідомляє 24 Канал.
Що відбулося за 3 жовтня?
Одесу атакували безпілотники
Під ударом опинилися Дніпро та Полтава
Як зазначали моніторингові спільноти, найбільша загроза виникла для північних районів Одеси. Перші вибухи пролунали приблизно о 02:28.
За даними моніторингових ресурсів, для атаки на Полтаву російські військові застосували крилаті ракети наземного базування, ймовірно, "Іскандер-К". Водночас гучно було і в Дніпрі, місто атакували ударні безпілотники.