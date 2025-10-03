Повномасштабна війна в Україні триває вже 1318 день, Сили оборони дають гідну відсіч противнику, проте росіяни продовжують тиснути на всіх напрямках.

Про наслідки російських атак, ситуацію на фронті та міжнародні події, головні новини станом на 3 жовтня, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Росія знову запустила "Шахеди", а також ракети: де зараз найбільша загроза

Що відбулося за 3 жовтня?