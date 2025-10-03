Про наслідки російських атак, ситуацію на фронті та міжнародні події, головні новини станом на 3 жовтня, повідомляє 24 Канал.
Що відбулося за 3 жовтня?
Як зазначали моніторингові спільноти, найбільша загроза виникла для північних районів Одеси. Перші вибухи пролунали приблизно о 02:28. За даними моніторингових ресурсів, для атаки на Полтаву російські військові застосували крилаті ракети наземного базування, ймовірно, "Іскандер-К". Водночас гучно було і в Дніпрі, місто атакували ударні безпілотники.
Одесу атакували безпілотники
Під ударом опинилися Дніпро та Полтава
