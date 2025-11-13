Обстрел Украины "Шахедами": хронология 1359 дня войны

06:09, 13 ноября

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в очередной раз прокомментировал возможное продолжение мирных переговоров и отношения с Западом.

По словам министра, Россия продолжает выполнять цели так называемой "СВО" и бороться с "нацизмом" в Украине. Оккупанты якобы действуют максимально ответственно и бьют исключительно по военным объектам.

Глава МИД России обвинил Европу в возрождении нацизма и попытках подорвать позицию администрации США по Украине. По его словам, Россия готова к диалогу с США, а встречу с Трампом якобы сорвали "подковерные доклады".