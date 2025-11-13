Обстріл України "Шахедами": хронологія 1359 дня війни

06:09, 13 листопада

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров укотре прокоментував можливе продовження мирних переговорів і відносини із Заходом.

За словами міністра, Росія продовжує виконувати цілі так званої "СВО" та боротися з "нацизмом" в Україні. Окупанти буцімто діють максимально відповідально і б'ють виключно по військових об'єктах.

Очільник МЗС Росії звинуватив Європу у відродженні нацизму і спробах підірвати позицію адміністрації США щодо України. За його словами, Росія готова до діалогу з США, а зустріч з Трампом нібито зірвали "підкилимові доповіді".