Головні новини фронту, наслідки ворожих атак, гучні заяви світових лідерів та ситуацію в країні – збирає 24 Канал.
Дивіться також Знищені цілі під'їзди та сотні сімей без житла: як у Києві відновлюють зруйновані будинки після ракетних ударів
Які головні події 13 листопада?
Російські військові ввечері 12 листопада запустили "Шахеди" по Україні. Атака продовжилася уночі. Ворожі цілі фіксували на Полтавщині, на Харківщині, на Запоріжжі, на Дніпропетровщині та на Одещині. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров укотре прокоментував можливе продовження мирних переговорів і відносини із Заходом. За словами міністра, Росія продовжує виконувати цілі так званої "СВО" та боротися з "нацизмом" в Україні. Окупанти буцімто діють максимально відповідально і б'ють виключно по військових об'єктах. Очільник МЗС Росії звинуватив Європу у відродженні нацизму і спробах підірвати позицію адміністрації США щодо України. За його словами, Росія готова до діалогу з США, а зустріч з Трампом нібито зірвали "підкилимові доповіді".
Уночі атакували "Шахеди"
Лавров прокоментував переговори
Російські військові ввечері 12 листопада запустили "Шахеди" по Україні. Атака продовжилася уночі.
Ворожі цілі фіксували на Полтавщині, на Харківщині, на Запоріжжі, на Дніпропетровщині та на Одещині.
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров укотре прокоментував можливе продовження мирних переговорів і відносини із Заходом.
За словами міністра, Росія продовжує виконувати цілі так званої "СВО" та боротися з "нацизмом" в Україні. Окупанти буцімто діють максимально відповідально і б'ють виключно по військових об'єктах.
Очільник МЗС Росії звинуватив Європу у відродженні нацизму і спробах підірвати позицію адміністрації США щодо України. За його словами, Росія готова до діалогу з США, а зустріч з Трампом нібито зірвали "підкилимові доповіді".