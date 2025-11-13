Главные новости фронта, последствия вражеских атак, громкие заявления мировых лидеров и ситуацию в стране – собирает 24 Канал.
Какие главные события 13 ноября?
Ночью атаковали "Шахеды"
Лавров прокомментировал переговоры
Российские военные вечером 12 ноября запустили "Шахеды" по Украине. Атака продолжилась ночью.
Вражеские цели фиксировали на Полтавщине, на Харьковщине, на Запорожье, на Днепропетровщине и в Одесской области.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в очередной раз прокомментировал возможное продолжение мирных переговоров и отношения с Западом.
По словам министра, Россия продолжает выполнять цели так называемой "СВО" и бороться с "нацизмом" в Украине. Оккупанты якобы действуют максимально ответственно и бьют исключительно по военным объектам.
Глава МИД России обвинил Европу в возрождении нацизма и попытках подорвать позицию администрации США по Украине. По его словам, Россия готова к диалогу с США, а встречу с Трампом якобы сорвали "подковерные доклады".