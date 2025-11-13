Главные новости фронта, последствия вражеских атак, громкие заявления мировых лидеров и ситуацию в стране – собирает 24 Канал.

Смотрите также Уничтожены целые подъезды и сотни семей без жилья: как в Киеве восстанавливают разрушенные дома после ракетных ударов

Какие главные события 13 ноября?

06:18, 13 ноября

Ночью атаковали "Шахеды"

Российские военные вечером 12 ноября запустили "Шахеды" по Украине. Атака продолжилась ночью.

Вражеские цели фиксировали на Полтавщине, на Харьковщине, на Запорожье, на Днепропетровщине и в Одесской области.

06:09, 13 ноября

Лавров прокомментировал переговоры

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в очередной раз прокомментировал возможное продолжение мирных переговоров и отношения с Западом.

По словам министра, Россия продолжает выполнять цели так называемой "СВО" и бороться с "нацизмом" в Украине. Оккупанты якобы действуют максимально ответственно и бьют исключительно по военным объектам.

Глава МИД России обвинил Европу в возрождении нацизма и попытках подорвать позицию администрации США по Украине. По его словам, Россия готова к диалогу с США, а встречу с Трампом якобы сорвали "подковерные доклады".