Удар по Киевщине, взрыв в России и на ВОТ: хронология 1376 дня войны
Начался 1376 день, как Россия продолжает полномасштабную войну против Украины. Противник не останавливается атаковать украинские города, а враг жалуется на взрывы на своих и на временно оккупированных территориях.
О главных событиях в Украине, как меняется ситуация на фронте и значимые заявления мировых лидеров – сообщает 24 Канал.
Смотрите также Россияне жалуются на атаку БпЛА: прогремели сильные взрывы на оккупированной Донетчине и в России
Какие главные события 30 ноября?
Местные паблики писали взрывы на временно оккупированной части Донецкой области. Их слышали в Дебальцево, Авдеевке и в других населенных пунктов. Вероятно, как пишут местные, в Донецкой области под ударами были железная дорога и железнодорожные узлы. Кроме того, на взрывы жаловались в Краснодарском крае в России. Они прозвучали в пригороде Краснодара и Анапы. Через дроновую атаку в аэропортах Краснодара и Геленджика приостановили работу аэропорты. Россия попала беспилотниками по Киевской области. По данным Киевской ОВА, в результате попадания произошло возгорание в многоэтажке в Вышгороде. Также там разрушен частный дом. В ОВА обновляют информацию о жертвах и пострадавших. Сейчас известно о одном погибшем и 11 раненых. В ГСЧС Украины рассказали, что враг нанес ракетный удар по жилому и промышленному сектору Вышгорода.
Россию и Донецкую область всколыхнули взрывы
Россия ударила по Вышгороду: каковы последствия
Местные паблики писали взрывы на временно оккупированной части Донецкой области. Их слышали в Дебальцево, Авдеевке и в других населенных пунктов.
Вероятно, как пишут местные, в Донецкой области под ударами были железная дорога и железнодорожные узлы.
Кроме того, на взрывы жаловались в Краснодарском крае в России. Они прозвучали в пригороде Краснодара и Анапы. Через дроновую атаку в аэропортах Краснодара и Геленджика приостановили работу аэропорты.
Россия попала беспилотниками по Киевской области. По данным Киевской ОВА, в результате попадания произошло возгорание в многоэтажке в Вышгороде. Также там разрушен частный дом.
В ОВА обновляют информацию о жертвах и пострадавших. Сейчас известно о одном погибшем и 11 раненых.
В ГСЧС Украины рассказали, что враг нанес ракетный удар по жилому и промышленному сектору Вышгорода.