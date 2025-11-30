Удар по Киевщине, взрыв в России и на ВОТ: хронология 1376 дня войны

03:32, 30 ноября

Местные паблики писали взрывы на временно оккупированной части Донецкой области. Их слышали в Дебальцево, Авдеевке и в других населенных пунктов.

Вероятно, как пишут местные, в Донецкой области под ударами были железная дорога и железнодорожные узлы.

Кроме того, на взрывы жаловались в Краснодарском крае в России. Они прозвучали в пригороде Краснодара и Анапы. Через дроновую атаку в аэропортах Краснодара и Геленджика приостановили работу аэропорты.