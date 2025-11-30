Укр Рус
30 ноября, 06:32
Удар по Киевщине, взрыв в России и на ВОТ: хронология 1376 дня войны

Дария Черныш

Начался 1376 день, как Россия продолжает полномасштабную войну против Украины. Противник не останавливается атаковать украинские города, а враг жалуется на взрывы на своих и на временно оккупированных территориях.

О главных событиях в Украине, как меняется ситуация на фронте и значимые заявления мировых лидеров – сообщает 24 Канал.

Какие главные события 30 ноября?

 

03:32, 30 ноября

Россию и Донецкую область всколыхнули взрывы

Местные паблики писали взрывы на временно оккупированной части Донецкой области. Их слышали в Дебальцево, Авдеевке и в других населенных пунктов.

Вероятно, как пишут местные, в Донецкой области под ударами были железная дорога и железнодорожные узлы.

Кроме того, на взрывы жаловались в Краснодарском крае в России. Они прозвучали в пригороде Краснодара и Анапы. Через дроновую атаку в аэропортах Краснодара и Геленджика приостановили работу аэропорты.

02:00, 30 ноября

Россия ударила по Вышгороду: каковы последствия

Россия попала беспилотниками по Киевской области. По данным Киевской ОВА, в результате попадания произошло возгорание в многоэтажке в Вышгороде. Также там разрушен частный дом.

В ОВА обновляют информацию о жертвах и пострадавших. Сейчас известно о одном погибшем и 11 раненых.

В ГСЧС Украины рассказали, что враг нанес ракетный удар по жилому и промышленному сектору Вышгорода.