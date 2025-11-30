Укр Рус
24 Канал Новини України Удар по Київщині, вибух в Росії та на ТОТ: хронологія 1376 дня війни
30 листопада, 06:32
5

Удар по Київщині, вибух в Росії та на ТОТ: хронологія 1376 дня війни

Дарія Черниш

Розпочався 1376 день, як Росія продовжує повномасштабну війну проти України. Противник не зупиняється атакувати українські міста, а ворог бідкається на вибухи на своїх та на тимчасово окупованих територіях.

Про найголовніші події в Україні, як змінюється ситуація на фронті та значущі заяви світових лідерів – повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Росіяни бідкаються на атаку БпЛА: прогриміли сильні вибухи на окупованій Донеччині та в Росії 

Які головні події 30 листопада?

 

03:32, 30 листопада

Росію та Донеччину сколихнули вибухи

Місцеві пабліки писали вибухи на тимчасово окупованій частині Донеччини. Їх чули у Дебальцевому, Авдіївці та в інших населених пунктів. 

Ймовірно, як пишуть місцеві, на Донеччині під ударами були залізниця та залізничні вузли.

Крім того, на вибухи бідкались у Краснодарському краї в Росії. Вони пролунали у передмісті Краснодара та Анапи. Через дронову атаку в аеропортах Краснодара та Геленджика призупинили роботу аеропорти.

02:00, 30 листопада

Росія вдарила по Вишгороду: які наслідки

Росія поцілила безпілотниками по Київщині. За даними Київської ОВА, внаслідок влучання сталось займання у багатоповерхівці у Вишгороді. Також там зруйновано приватний будинок.

В ОВА оновлюють інформацію щодо жертв та постраждалих. Наразі відомо про одного загиблого та 11 поранених.

У ДСНС України розповіли, що ворог завдав ракетного удару по житловому та промисловому сектору Вишгорода.