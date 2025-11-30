Про найголовніші події в Україні, як змінюється ситуація на фронті та значущі заяви світових лідерів – повідомляє 24 Канал.
Які головні події 30 листопада?
Росію та Донеччину сколихнули вибухи
Росія вдарила по Вишгороду: які наслідки
Місцеві пабліки писали вибухи на тимчасово окупованій частині Донеччини. Їх чули у Дебальцевому, Авдіївці та в інших населених пунктів.
Ймовірно, як пишуть місцеві, на Донеччині під ударами були залізниця та залізничні вузли.
Крім того, на вибухи бідкались у Краснодарському краї в Росії. Вони пролунали у передмісті Краснодара та Анапи. Через дронову атаку в аеропортах Краснодара та Геленджика призупинили роботу аеропорти.
Росія поцілила безпілотниками по Київщині. За даними Київської ОВА, внаслідок влучання сталось займання у багатоповерхівці у Вишгороді. Також там зруйновано приватний будинок.
В ОВА оновлюють інформацію щодо жертв та постраждалих. Наразі відомо про одного загиблого та 11 поранених.
У ДСНС України розповіли, що ворог завдав ракетного удару по житловому та промисловому сектору Вишгорода.