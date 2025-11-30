03:32, 30 листопада

Місцеві пабліки писали вибухи на тимчасово окупованій частині Донеччини. Їх чули у Дебальцевому, Авдіївці та в інших населених пунктів.

Ймовірно, як пишуть місцеві, на Донеччині під ударами були залізниця та залізничні вузли.

Крім того, на вибухи бідкались у Краснодарському краї в Росії. Вони пролунали у передмісті Краснодара та Анапи. Через дронову атаку в аеропортах Краснодара та Геленджика призупинили роботу аеропорти.