24 Канал Новости Украины Тяжелые бои на Покровском направлении, Зеленский в Брюсселе: хронология 1385 дня войны
9 декабря, 06:29
Тяжелые бои на Покровском направлении, Зеленский в Брюсселе: хронология 1385 дня войны

Полина Буянова

В Украине продолжается 1385-й день полномасштабной войны с Россией. В Донецкой области, в частности в районе Покровска, ситуация остается одной из самых тяжелых – враг наращивает давление, а бои продолжаются непрерывно. Россияне также продолжают атаковать украинские города дронами и ракетами.

О ключевых событиях дня: изменения на линии фронта, внутреннюю политику, заявления на международной арене и последствия вражеских атак – читайте в материале 24 Канала.

Что происходит в Украине и мире 9 декабря?

 

06:24, 09 декабря

Как будут выключать свет 9 декабря?

Из-за последствий массированных российских атак на энергетическую инфраструктуру 9 декабря во всех регионах Украины введут графики отключений электроэнергии. Они будут действовать с 00:00 до 23:59 объемом от 2,5 до 4 очередей.

Графики ограничения мощности для промышленных потребителей введут в те же часы.

06:21, 09 декабря

Зеленский высказался о мирном плане

Владимир Зеленский объяснил, что работа над мирным планом по Украине продолжается.

Есть небольшой прогресс в сторону возможного, потенциального завершения войны,
– подчеркнул Президент.

Он отметил, что мирный план может быть готов уже 9 декабря вечером, после чего его отправят Соединенным Штатам.

06:16, 09 декабря

Россия оккупировала много населенных пунктов под Покровском

По данным аналитиков DeepState, российские военные оккупировали 5 населённых пунктов Донецкой области. Среди них села Покровской общины: Лисовка, Сухой Яр, Игнатовка, Рог и Новопавловка. 

Также оккупанты продвинулись в Северске, Мирнограде и близ Покровска. 

Аналитики отмечают, что Россия продолжает затягивать свою пехоту в Северской и сейчас ситуация разворачивается не лучшим образом, ведь город понемногу переходит в руки врага.

 