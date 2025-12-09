Тяжелые бои на Покровском направлении, Зеленский в Брюсселе: хронология 1385 дня войны

06:24, 09 декабря

Из-за последствий массированных российских атак на энергетическую инфраструктуру 9 декабря во всех регионах Украины введут графики отключений электроэнергии. Они будут действовать с 00:00 до 23:59 объемом от 2,5 до 4 очередей.

Графики ограничения мощности для промышленных потребителей введут в те же часы.