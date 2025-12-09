Важкі бої на Покровському напрямку, Зеленський у Брюсселі: хронологія 1385 дня війни

06:24, 09 грудня

Через наслідки масованих російських атак на енергетичну інфраструктуру 9 грудня в усіх регіонах України введуть графіки відключень електроенергії. Вони діятимуть з 00:00 до 23:59 обсягом від 2,5 до 4 черг.

Графіки обмеження потужності для промислових споживачів введуть у ті ж години.