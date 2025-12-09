Про ключові події дня: зміни на лінії фронту, внутрішню політику, заяви на міжнародній арені та наслідки ворожих атак – читайте в матеріалі 24 Каналу.
Що відбувається в Україні та світі 9 грудня?
Через наслідки масованих російських атак на енергетичну інфраструктуру 9 грудня в усіх регіонах України введуть графіки відключень електроенергії. Вони діятимуть з 00:00 до 23:59 обсягом від 2,5 до 4 черг. Графіки обмеження потужності для промислових споживачів введуть у ті ж години. Володимир Зеленський пояснив, що робота над мирним планом щодо України продовжується. Є невеличкий прогрес у бік можливого, потенційного завершення війни, Він зазначив, що мирний план може бути готовий вже 9 грудня ввечері, після чого його відправлять Сполученим Штатам. За даними аналітиків DeepState, російські військові окупували 5 населених пунктів Донецької області. Серед них села Покровської громади: Лисівка, Сухий Яр, Гнатівка, Ріг та Новопавлівка. Також окупанти просунулися у Сіверську, Мирнограді та поблизу Покровська. Аналітики зазначають, що Росія продовжує затягувати свою піхоту в Сіверськ і наразі ситуація розгортається не найкращим чином, адже місто потроху переходить в руки ворога.
– підкреслив Президент.
