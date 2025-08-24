Россия продолжает постоянный террор гражданского населения и не оставляет попыток оккупировать как можно больше территорий нашего государства. Украинские защитники и защитницы дают мощный отпор агрессору.

О главных новостях 1278 дня полномасштабной войны, – ситуации на фронте, в тылу и на международной арене, последствиях российских атак и новых военных преступлениях оккупантов, – сообщает 24 Канал.

