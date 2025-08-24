Атака "Шахедами", взрывы в России: хронология 1278 дня войны
Россия продолжает постоянный террор гражданского населения и не оставляет попыток оккупировать как можно больше территорий нашего государства. Украинские защитники и защитницы дают мощный отпор агрессору.
О главных новостях 1278 дня полномасштабной войны, – ситуации на фронте, в тылу и на международной арене, последствиях российских атак и новых военных преступлениях оккупантов, – сообщает 24 Канал.
По данным издания, администрация Трампа "одобрила продажу" Украине 3 350 авиационных ракет Extended Range Attack Munition (ERAM).
Это оружие должно быть поставлено примерно через 6 недель.
Аналитики сообщили, что Силы обороны отбросили оккупантов у Андреевки в Донецкой области.
В Сумской области прогремели взрывы. Воздушные силы предупреждали о "Шахедах".
Вечером 23 августа в ряде регионов России прогремели взрывы. Местные жители сообщили об атаке неизвестных беспилотников.
Оккупанты заявили о якобы "успешной работе ПВО" в Брянской, Калужской, Смоленской, Курской, Ленинградской, Тверской, Новгородской, Орловской, Тамбовской областях, Московском регионе, Республике Чувашия и над акваторией Черного моря.
Минобороны США несколько месяцев блокирует использование Украиной ракет большой дальности для нанесения ударов по территории России.
Соответствующую процедуру ввели после смены администрации.
В Павлограде на Днепропетровщине прогремели взрывы.
Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с юго-востока.
Беспилотники ударили по Белгородской и Курской областях. Местные жители сообщили о по меньшей мере по 5 взрывах.